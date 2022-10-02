Дожди и ветер: в Волгограде на новой неделе похолодает до +9 °С

В Волгограде новая неделя принесет похолодание до +9 °С. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал Gismeteo, уже в понедельник пойдут дожди.

— В понедельник, 3 октября, в областной столице пасмурно и небольшой дождь. Ветер южного направления с порывами до 18 м/с, — прогнозируют специалисты. — Температура днем составит +17...+19 °С, ночью максимальное значение +16 °С.

С середины новой недели ночные температуры начнут снижаться. В четверг, 6 октября, столбики термометров ночью покажут всего +9 °С. Днем будет до +14 °С. К выходным станет немного теплее. 8 и 9 октября в Волгограде днем до +19 °С, в ночные часы +12 °С.

Сегодня в городе-герое пасмурно, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +23 °С. К вечеру усилится юго-восточный ветер. Его порывы могут составлять до 15 м/с.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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