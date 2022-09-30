В Волжском открыли горячую линию для помощи семьям мобилизованных

Общество 30.09.2022 19:32
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30.09.2022 19:32
Для оказания помощи и содействия в решении вопросов, поступающих от членов семей мобилизованных жителей Волжского, в городской администрации начал работать телефон горячей линии «Своих не бросаем». Как рассказали ИА «Высота 102» в городском округе Волгоградской области, горячая линия организована для тех волжан, чьи родственники в настоящее время призваны для участия в специальной военной операции на Украине.
Семьям мобилизованных граждан окажут поддержку в решении вопросов местного значения, связанных с жилищно-коммунальной, образовательной, социальной и другими сферами жизнедеятельности, заверили в мэрии.
Телефон горячей линии - 8(8443) 42-12-84.
Обращаться следует в рабочие дни – с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
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