В Волжском открыли горячую линию для помощи семьям мобилизованных









Для оказания помощи и содействия в решении вопросов, поступающих от членов семей мобилизованных жителей Волжского, в городской администрации начал работать телефон горячей линии «Своих не бросаем». Как рассказали ИА «Высота 102» в городском округе Волгоградской области, горячая линия организована для тех волжан, чьи родственники в настоящее время призваны для участия в специальной военной операции на Украине.





Семьям мобилизованных граждан окажут поддержку в решении вопросов местного значения, связанных с жилищно-коммунальной, образовательной, социальной и другими сферами жизнедеятельности, заверили в мэрии.





Телефон горячей линии - 8(8443) 42-12-84.





Обращаться следует в рабочие дни – с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).



