Несколько сотен волгоградцев собрались на митинг-концерт в центре города

В Кремле президент России Владимир Путин несколько минут назад начал свое выступление, которое предваряет церемонию подписания договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В Волгограде, тем временем, на верхней террасе Центральной набережной собралось несколько сотен горожан на митинг-концерте.

Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102» , митинг-концерт за возвращение ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей проходит около фонтана «Искусство» . Большинство собравшихся пришли на набережную с российскими флагами и флагами политических партий.





– Пропуск к фонтану, где проходит митинг, организованный региональным отделением ОНФ, осуществляется через досмотровые рамки. Улица Чуйкова перекрыта для транспорта, – сообщают наши корреспонденты. – Среди собравшихся - депутаты Волгоградской городской и областной дум, студенты колледжей, воспитанники кадетских классов. В толпе перемешались флаги ЕР, ЛДПР и КПРФ.





На сцене перед собравшимися уже выступила беженка из Мариуполя Лариса Власова.

– Дорогие волгоградцы, мы, Донбасс, качественно завершили наш референдум. Мы теперь считаемся русскими. Мы теперь вернулись в Россию – на историческую родину. Мы теперь одна трудовая, мощная, сильная семья, – сказала со сцены Власова. – Мой Мариуполь теперь стал русским! Мы теперь навсегда с Россией. Большое спасибо волгоградцам за поддержку.

Подхватила эстафету студентка аграрного университета.

– Ежедневно все мы, россияне, продолжаем писать историю нашего великого государства, демонстрируем солидарность, поддержку и единство. Уже сегодня Донбасс присоединится к Российской Федерации вернувшись домой. А самое главное – в семьи жителей ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вернется покой, – сказала Тамара Расстегаева.