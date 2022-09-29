Дизтопливо и бензин АИ-95 подешевели на АЗС Волгограда и области









Незначительное снижение цен за неделю зафиксировано на бензин марки АИ-95 и дизельное топливо в Волгоградской области. По данным Волгоградстата, на 0,01% - с 53,26 до 53,25 рубля за литр упала стоимость АИ-95. Падение составило 1 копейку.

На 0,08% или на 4 копейки - до 52,93 рубля за литр снизилась цена на дизельное топливо.

Цена на бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) и премиальный АИ-98 по сравнению с предыдущей неделей не изменилась. Эти марки бензина продают за 47,97 и 58,28 рубля за литр соответственно.



