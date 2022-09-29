Дизтопливо и бензин АИ-95 подешевели на АЗС Волгограда и области

Общество 29.09.2022 20:00
0
29.09.2022 20:00
Незначительное снижение цен за неделю зафиксировано на бензин марки АИ-95 и дизельное топливо в Волгоградской области. По данным Волгоградстата, на 0,01% - с 53,26 до 53,25 рубля за литр упала стоимость АИ-95. Падение составило 1 копейку.
На 0,08% или на 4 копейки - до 52,93 рубля за литр снизилась цена на дизельное топливо.
Цена на бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) и премиальный АИ-98 по сравнению с предыдущей неделей не изменилась. Эти марки бензина продают за 47,97 и 58,28 рубля за литр соответственно.
В Городище из-под опоры ЛЭП уплывает земля29.09.2022 21:12
Общество 29.09.2022 21:12
Центр Волгограда перекроют 30 сентября29.09.2022 20:48
Общество 29.09.2022 20:48
«Даст Бог – скоро увидимся»: из Волгоградской области на полигоны ЮВО отправили первый эшелон с мобилизованными29.09.2022 20:36
Общество 29.09.2022 20:36
Карантин объявлен в поселке под Волгоградом из-за бешеной собаки29.09.2022 16:22
Общество 29.09.2022 16:22
Трех новых депутатов-блондинок внедрят в восемь комитетов Волгоградской облдумы29.09.2022 16:03
Общество 29.09.2022 16:03
Под Волгоградом прокуратура помогла вернуть инвалиду 10 тысяч рублей29.09.2022 15:33
Общество 29.09.2022 15:33
Из Астраханской области перестали выпускать в Казахстан россиян призывного возраста29.09.2022 12:36
Общество 29.09.2022 12:36
Володин в Telegram опроверг заявление о запрете на выезд за границу29.09.2022 12:00
Общество 29.09.2022 12:00
Волгоградцев с ВИЧ-инфекцией освободили от мобилизации29.09.2022 11:31
Общество 29.09.2022 11:31
В Волгограде оцепили Мамаев курган из-за патриотической акции29.09.2022 09:36
Общество 29.09.2022 09:36
Володин подтвердил запрет на выезд за границу для военнообязанных29.09.2022 09:04
Общество 29.09.2022 09:04
Волгоградским фермерам ответили на просьбу отсрочить частичную мобилизацию28.09.2022 20:32
Общество 28.09.2022 20:32
В Волгограде и области к концу недели воздух прогреется до +25 градусов28.09.2022 19:45
Общество 28.09.2022 19:45
Суд в Волгограде восстановил право жительницы ЛНР на пенсию28.09.2022 17:50
Общество 28.09.2022 17:50
Какие болезни могут стать основанием для отсрочки от мобилизации: список28.09.2022 16:09
Общество 28.09.2022 16:09