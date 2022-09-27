В Волгограде с пожарного парохода времен войны сняли 8 тонн краски

Общество 27.09.2022 17:52
0
27.09.2022 17:52
В Волгограде продолжается реконструкция парохода-памятника «Гаситель», расположенного в Ворошиловском районе на набережной. Как сообщили в мэрии, сотрудники подрядной организации пескоструйными машинами счистили старую краску с памятника. Пароход ранее окрашивался неоднократно. Толщина слоя старой краски, которой в общей сложности счистили 8 тонн, достигала 5-6 миллиметров.
Затем рабочие приступили к устранению повреждений конструкций, покрытию металла специальной грунтовкой. После этого катер заново окрасят.
- Параллельно строители продолжают приводить в порядок чашу бассейна, в котором размещен памятник. В настоящее время завершена заливка нового железобетонного армопояса – конструкции, которая объединяет основные элементы чаши. Для его создания было залито порядка 50 кубических метров бетона, - рассказали в городской администрации.
Ранее были демонтированы плиты облицовки бассейна и обветшавшие слои бетона. Подрядчику предстоит обновить и облицовку стелы.
Реставрация объекта «Пожарный пароход «Гаситель» - памятник речникам Волжского бассейна», а также ряд других памятников в Волгограде проводится в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест на территории региона к 80-летию Сталинградской Победы.
Фото: администрация Волгограда
В Михайловке построят новый спецприемник для 30 арестантов27.09.2022 21:32
Общество 27.09.2022 21:32
В Минобороны РФ опровергли планы по возвращению уехавших за границу россиян27.09.2022 20:39
Общество 27.09.2022 20:39
Волгоградка победила во всероссийском конкурсе «Воспитатель года»27.09.2022 19:41
Общество 27.09.2022 19:41
«Кто на свет пускал этих извергов?»: жители республик Донбасса рассказали, почему голосуют за Россию27.09.2022 19:34
Общество 27.09.2022 19:34
В волгоградском ОНФ разработали алгоритм действий при ошибочной мобилизации27.09.2022 17:14
Общество 27.09.2022 17:14
Урюпинский военкомат после пожара переехал в бывший детсад27.09.2022 16:19
Общество 27.09.2022 16:19
Толпы покидающих страну россиян сняли на границе Волгоградской области с Казахстаном27.09.2022 15:46
Общество 27.09.2022 15:46
«План есть, но статистики нет»: в Волгоградской области не смогли назвать количество подлежащих призыву27.09.2022 15:23
Общество 27.09.2022 15:23
После убийства детей в Ижевске школы Волгограда будут охранять прежние чоповцы27.09.2022 14:50
Общество 27.09.2022 14:50
В Волгограде электробус с 28 сентября сменит маршрут27.09.2022 13:34
Общество 27.09.2022 13:34
Мэр Волжского перечислил месячный заработок в фонд поддержки СВО27.09.2022 13:08
Общество 27.09.2022 13:08
Волгоградцам пояснили сроки частичной мобилизации27.09.2022 10:58
Общество 27.09.2022 10:58