Общество

В Волгограде с пожарного парохода времен войны сняли 8 тонн краски

Общество 27.09.2022 17:52
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27.09.2022 17:52



В Волгограде продолжается реконструкция парохода-памятника «Гаситель», расположенного в Ворошиловском районе на набережной. Как сообщили в мэрии, сотрудники подрядной организации пескоструйными машинами счистили старую краску с памятника. Пароход ранее окрашивался неоднократно. Толщина слоя старой краски, которой в общей сложности счистили 8 тонн, достигала 5-6 миллиметров.
Затем рабочие приступили к устранению повреждений конструкций, покрытию металла специальной грунтовкой. После этого катер заново окрасят.



- Параллельно строители продолжают приводить в порядок чашу бассейна, в котором размещен памятник. В настоящее время завершена заливка нового железобетонного армопояса – конструкции, которая объединяет основные элементы чаши. Для его создания было залито порядка 50 кубических метров бетона, - рассказали в городской администрации.
Ранее были демонтированы плиты облицовки бассейна и обветшавшие слои бетона. Подрядчику предстоит обновить и облицовку стелы.
Реставрация объекта «Пожарный пароход «Гаситель» - памятник речникам Волжского бассейна», а также ряд других памятников в Волгограде проводится в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест на территории региона к 80-летию Сталинградской Победы.
Фото: администрация Волгограда

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