Иконки в дорогу: в Волгоградской области проводили мобилизованных















Сегодня, 26 сентября, во Фроловском и Старополтавском районах Волгоградской области проводили мобилизованных мужчин для выполнения задач в воинские части. С напутственными словами перед защитникам Отечества выступили представители местных администраций, военные пенсионеры и священники.

- Самое главное - оставаться людьми и с честью выполнить свой долг, - говорили мужчинам. Представители администраций желали мобилизованным выполнить поставленные задачи и вернуться домой в том же составе, в котором они сегодня уезжают из дома.

Во Фролово мобилизованных благословили в дорогу и каждому дали с собой иконку.

Видео: администрация Волжского, ВК



