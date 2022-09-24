Общество

В Волгограде прощаются с погибшим на Украине Алексеем Нагиным

Общество 24.09.2022 11:16
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24.09.2022 11:16


В эти минуты в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» проходит прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Алексеем Нагиным. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в музей выстроилась очередь. Сюда пришли ветераны, бывшие сослуживцы Алексея, байкеры из мотоклуба «Ночные волки» отделения «Сталинград », депутат Госдумы Андрей Гимбатов, депутат областной думы Дмитрий Калашников, спикер регпарламента Александр Блошкин, представитель военкомата Сергей Юдин. У людей в руках – огромные букеты цветов.


В зале на экране – портрет Алексея Нагина и звезда Героя России, которой он награжден посмертно.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Алексей Нагин являлся соавтором  фильмов «Солнцепек» и «Лучшие в аду».


Алексей Нагин погиб в ходе СВО на территории Украины 20 сентября.

– 20 сентября 2022 года Алексей Нагин, соавтор нового фильма об «Оркестре», героически погиб в бою, исполняя воинский долг в зоне проведения спецоперации на Украине. 12 мая 2022 года Алексей был тяжело ранен. Едва встав на ноги, сразу стал собираться за ленточку, – вспоминают об Алексее  авторы телеграм-канала «Оркестр Вагнера» . – "Мама, ты не представляешь, в какой наша Родина опасности", - перед отъездом на Донбасс говорил Нагин. Фильм «Лучшие в аду» приоткроет некоторые тайны легендарной и успешной ЧВК «Вагнер». Первый художественный рассказ о специальной военной операции России, о буднях бойцов «Вагнера».

Алексей Нагин прошел Чечню, Сирию. Награжден тремя орденами Мужества. Ему был 41 год.

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