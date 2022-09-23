В Волгограде в субботу, 24 сентября, простятся с соавтором фильмов «Солнцепек» и «Лучшие в аду», бойцом ЧВК «Вагнер» Алексеем Нагиным. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония пройдет в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

– Прощание в музее-панораме запланировано на 11.00 в субботу, – сообщили информагентству товарищи Алексея Нагина.

Алексей Нагин погиб в ходе СВО на территории Украины 20 сентября.

– 20 сентября 2022 года Алексей Нагин, соавтор нового фильма об «Оркестре», героически погиб в бою, исполняя воинский долг в зоне проведения спецоперации на Украине. 12 мая 2022 года Алексей был тяжело ранен. Едва встав на ноги, сразу стал собираться за ленточку, – вспоминают об Алексее авторы телеграм-канала «Оркестр Вагнера» . – "Мама, ты не представляешь, в какой наша Родина опасности", - перед отъездом на Донбасс говорил Нагин. Фильм «Лучшие в аду» приоткроет некоторые тайны легендарной и успешной ЧВК «Вагнер». Первый художественный рассказ о специальной военной операции России, о буднях бойцов «Вагнера».

Алексей Нагин прошел Чечню, Сирию. Награжден тремя орденами Мужества.