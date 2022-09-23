В Волгограде закрыли на ремонт лестницу от музтеатра до набережной

Общество 23.09.2022 12:38
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23.09.2022 12:38
Подрядная организация начала демонтаж старого покрытия ступеней и подпорных стен лестницы, ведущей от музыкального театра к нижней террасе Центральной набережной Волгограда.
- На очищенных участках уже ведется укрепление основания армирующей сеткой. Лестница, соединяющая верхнюю террасу с недавно открывшимся парком на нижней террасе, будет приведена в порядок до конца текущего года, - сообщили в мэрии.
Помимо комплексной реконструкции самого спуска рабочим предстоит обновить подпорные стены и межлестничные площадки. Гранитные плиты на ступенях отшлифуют и установят на прежнее место. Отдельные плиты из натурального камня, не подлежащие реставрации из-за сильных повреждений, будут заменены на новые. На финальном этапе покрытие лестницы обработают при помощи гидроструйного аппарата. Вдоль спуска рабочие смонтируют новое освещение.
В ведомстве напомнили, что ранее на спуске в створе ул. Ковентри, который объединит парковую зону по ул. Чуйкова с новым амфитеатром на нижней террасе, были проведены аналогичные работы по реставрации. Здесь обустроили и прилегающую территорию: оборудовали новые фонари, которые являются точными копиями светильников, установленных еще в советские годы, высадили растения и уложили поливочный водопровод.
Обе гранитные лестницы составляют единый комплекс с обновленным участком верхней террасы от музтеатра до ул. Ковентри и парковой зоной на нижней террасе Центральной набережной. В перспективе общественное пространство преобразится до памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Учитывая протяженность прогулочной зоны вдоль ул. Чуйкова, реконструкция разделена на несколько этапов.
Фото: администрации Волгограда
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