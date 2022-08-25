Общество

В Волгограде отреставрируют лестницу от музтеатра до нижней террасы набережной

Общество 25.08.2022 16:33
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25.08.2022 16:33


Администрация определилась с подрядчиком, который реконструирует лестницу от Волгоградского музыкального театра  к нижней террасе Центральной набережной. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, работами по восстановлению гранитной лестницы займется компания ООО «Экспертно-строительная организация». Обновление спуска запланировано завершить к декабрю текущего года. 

В перечень работ по реконструкции спуска включено восстановление подпорных стен, лестничных маршей и межлестничных площадок.

- Гранитные ступени отшлифуют и установят на прежнее место, - пояснили в мэрии. - Для этого при демонтаже каждый элемент будет предварительно пронумерован. На финальном этапе плиты обработают при помощи гидроструйного аппарата.

Также в ведомстве отметили, что ранее на спуске в створе ул. Ковентри, который объединит парковую зону по ул. Чуйкова с новым амфитеатром на нижней террасе, были проведены аналогичные работы по реставрации. 

- Обе гранитные лестницы приводятся в порядок в комплексе с благоустройством участка верхней террасы Центральной набережной от музтеатра до ул. Ковентри, - отметили в мэрии. - В настоящее время на данной территории рабочие укладывают современный поливочный водопровод и мостят брусчатку на площади 5,5 тысяч квадратных метров. По окончании реконструкции на прогулочной зоне высадят свыше 2 тысяч новых растений, уложат рулонный газон, оборудуют 28 фонарей и 13 грунтовых светильников, а для удобства горожан установят 21 чугунную скамейку и 41 урну.

В будущем общественное пространство должно преобразится до памятника маршалу Рокоссовскому.

Напомним, работы по реконструкции исторической лестницы от улицы Ковентри к нижней террасе Центральной набережной уже подходят к концу. Сейчас на данном участке подрядчиком производится установка поливочного водовода и озеленение. 

Фото Павел Мирошкин/ ИА «Высота 102»

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