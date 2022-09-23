Электричку Волгоград - Волжский пустят 25 сентября из-за футбола

Общество 23.09.2022 12:06
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23.09.2022 12:06
Дополнительная городская электричка сообщением Волгоград – Волжский назначена на 25 сентября.
Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, для удобства футбольных болельщиков электропоезд № 6435/6436 отправится со ст. Волгоград-1 в 19:15. На остановку Мамаев Курган электричка прибудет в 19:25 (верхняя платформа). На конечную в Волжский - в 20:08.
В этот же день дополнительную остановку на Мамаевом Кургане сделает электропоезд № 6418 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская.
- Он отправится со ст. Шпалопропитка в 15:46, прибудет на о.п. Мамаев Курган в 16:50, на конечную ст. Тракторная Пассажирская – в 17:08, - сообщили в отделении желдороги.
Волгоградский «Ротор» 25 сентября сыграет на «Волгоград Арене» с командой «Динамо Ставрополь». Игра начнется в 17:00.
Фото: Приволжское отделение железной дороги
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