Общество 22.09.2022 16:15
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22.09.2022 16:15
Завтра, 23 сентября в Волгоградской области прекращает действие особый противопожарный режим. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Это связано с улучшением ситуации с пожарами в регионе и снижением класса опасности возгораний.
Напомним, особый противопожарный режим в Волгоградской области действовал с 27 июня. В связи с этим было запрещено посещение лесов жителями региона, а также въезд в них транспортных средств.
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