







Завтра, 23 сентября в Волгоградской области прекращает действие особый противопожарный режим. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Это связано с улучшением ситуации с пожарами в регионе и снижением класса опасности возгораний.





Напомним, особый противопожарный режим в Волгоградской области действовал с 27 июня. В связи с этим было запрещено посещение лесов жителями региона, а также въезд в них транспортных средств.



