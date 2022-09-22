В Волгоградской области начали дорожать помидоры и огурцы









В Волгоградской области на прошедшей неделе зафиксирован рост цен на некоторые овощи. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, больше всего подорожали свежие огурцы – на 15,65%. Теперь килограмм этих овощей стоит в среднем около 69 рублей. Цены на помидоры выросли на 12,31% - до 58,24 рубля за кг.





Капуста подорожала на 1,79% - до 20,78 рублей, свекла – на 3,17% (до 24,96 рубля за кг). Стоимость картофеля осталась почти на таком же уровне, что и на позапрошлой неделе – 26,45 рубля. А вот лук подешевел почти на 5% - до 23,38 рубля за кг.





При этом в регионе стали дорожать и яйца – теперь стоимость десятка достигла 57,62 рубля. Рост составил около 2%.





Также, по наблюдениям Волгоградстата, в области на 2,6% снизились цены на чай черный байховый, на 0,7% на сахар – на 0,7%, на куры охлажденные – на 0,5%.





Из непродовольственных товаров подорожали порошок стиральный, шампунь, щетка зубная, подгузники детские бумажные – на 0,2%, бумага туалетная – на 0,02%.



