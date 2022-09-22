ФСБ предотвратила очередную попытку теракта на российском трубопроводе

ФСБ России предотвратила очередную попытку диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщили 22 сентября корреспонденты «РГ». Также сообщается, что теракт готовился украинскими спецслужбами.

Опубликовано также видео задержания диверсанта. Видео, предоставленное ЦОС журналистам, начинается с кадров со слежкой с помощью беспилотника, после этого уже на земле спецназ ЦСН ФСБ проводит задержание преступника. Демонстрируются на видео изъятые из схрона бомбы и специальные средства связи.





– При изъятии из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности был задержан диверсант, который должен был взорвать газопровод - гражданин России 1978 года рождения. Как отметили в российской спецслужбе, задержанный был ранее завербован на территории Украины сотрудниками СБУ, – цитируют ЦОС в «РГ». – В его телефоне была обнаружена переписка и переговоры с куратором из украинской спецслужбы, а также инструкции по сборке взрывного устройства и координаты места совершения подрыва.

Также в ФСБ сообщили о задержании четырех пособников украинских спецслужб. Все они граждане России, которые обеспечивали подготовку диверсии.

Подчеркнем, что ЦОС ФСБ России не называет даже регион, где проведено задержание злоумышленника. Однако не исключено, что речь в данном случае идет о Волгоградской области. Напомним, что в Камышинском районе региона в середине августа силами ФСБ уже предотвращен теракт на нефтепроводе.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России