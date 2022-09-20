В Волгограде отменили аукцион на перевозки маршруткой №46с



В Волгограде отменен аукцион на организацию пассажирских перевозок по маршруту №46с от остановки «Магазин» (28 км) до Центрального кладбища, организованный департаментом городского хозяйства администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение приняло Волгоградское УФАС, рассмотревшее жалобу ИП Колпакова А.В.

Так, выяснилось, что начало приема ценовых предложений от участников закупки было перенесено с десяти часов утра 28 августа на полдень 26 августа. Это обстоятельство, считал автор жалобы, является поводом для отмены результатов аукциона.

Волгоградское УФАС установило, что, действительно, время начала подачи ценовых предложений было изменено в связи с техническими проблемами на сайте оператора электронной площадки. Оператор уведомил об этом участников закупки лишь за 45 минут до начала самого процесса, поэтому не все смогли принять в нем участие.

На этом основании результаты рассмотрения ценовых предложений Волгоградское УФАС отменило. Теперь заказчик должен назначить новую дату их приема.

Между тем, в закупке приняли участие пять перевозчиков. Победителем было названо ООО «Волгоградская транспортная компания», которое предложило возить пассажиров по маршруту №46с до конца будущего года за 1 миллион 105 тысяч рублей.