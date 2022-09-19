Общество

После публикаций в СМИ власти Камышина возьмутся за воинские захоронения

Общество 19.09.2022 20:51
0
19.09.2022 20:51


Глава Камышина Станислав Зинченко сегодня, 19 сентября, встретился с семьями погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заявление местной администрации, обсуждались вопросы приведения в достойный вид воинского захоронения, которое местные чиновники назвали Аллеей Славы. 

— Глава сообщил, что он давно хотел встретиться с семьями погибших в СВО ребят. Видимо, публикации в СМИ сыграли в этом не последнюю роль, — рассказала информагентству мама погибшего в ходе спецоперации Максима Ивченко. — После вашей [ИА «Высота 102»] публикации слово «аллея» вообще вышло из оборота. Решено, что здесь высадят вечнозеленые туи. Ширина между захоронениями составит 2,5 метра для удобной расчистки трактором. Сейчас там идут работы. И флагштоки установят, и под флаги все сделают. 

Ранее информагентство сообщало о неприглядном виде захоронения камышан — героев спецоперации по защите Донбасса. По словам матери награжденного посмертно орденом Мужества разведчика Максима Ивченко, «было очень неприятно видеть «лепешки» от коров, следы копыт, пожеванные цветы на могилах наших ребят». Также женщина рассказала, что после дождей на месте захоронения образуется непролазная грязь. 

— В Камышине уже открыты памятные доски в школах и в политехническом колледже. Обсудили и согласились с решением по размещению памятных плит с именами героев на мемориале Воинам-интернационалистам. Здесь будут уложены тротуарные дорожки, организовано уличное освещение и видеонаблюдение. Уже начаты предпроектные работы, — сообщили в администрации Камышина.

Как уверяют местные власти, они сделают все возможное для сохранения памяти о павших воинах-земляках, на примере которых будут учиться уже другие ребята — новые поколения патриотов будут равняться на них. Сообщается, что в ходе встречи принято решение о высадке весной 2023 года на захоронениях героев СВО деревьев. 

— На встрече Зинченко пообещал найти деньги в бюджете для достойного содержания мест захоронений. Нас наконец-то услышали, — поделилась Светлана Ивченко. 

По словам матери погибшего бойца, в областной организации ветеранов ей сообщили, что спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкин лично возьмет на контроль вопрос с воинскими захоронениями камышан — участников спецоперации. 

Читайте также: 

«Ходят коровы и жуют цветы»: в Камышине родные погибших на Украине добиваются от чиновников открытия Аллеи Славы

«Был разбор полетов»: Блошкин собрался в Камышин на кладбище убитых на Украине

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.09.2022 18:39
Общество 19.09.2022 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2022 16:52
Общество 19.09.2022 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2022 16:31
Общество 19.09.2022 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2022 16:05
Общество 19.09.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2022 13:05
Общество 19.09.2022 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2022 12:55
Общество 19.09.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2022 11:29
Общество 19.09.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2022 11:16
Общество 19.09.2022 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2022 11:14
Общество 19.09.2022 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.09.2022 10:52
Общество 19.09.2022 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2022 10:26
Общество 19.09.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2022 08:17
Общество 19.09.2022 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2022 22:22
Общество 18.09.2022 22:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2022 20:03
Общество 18.09.2022 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2022 18:31
Общество 18.09.2022 18:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:51
После публикаций в СМИ власти Камышина возьмутся за воинские захороненияСмотреть фотографии
19:40
Обнулили заднеприводные: Волгоградское УФАС нашло нарушения в закупке услуг для скорой помощи на 2,3 миллиарда рублейСмотреть фотографии
18:39
Волгоградскую область накроет ливнями и градомСмотреть фотографии
16:52
Многодетную мать в Волгограде прокуроры переселили из аварийной коммуналкиСмотреть фотографии
16:31
Уволенный за фейки о СВО Мельниченко проиграл суд и снова сбежал от СМИСмотреть фотографии
16:05
Бочаров первым сделал взнос в созданный фонд поддержки военнослужащихСмотреть фотографии
15:45
Депутат районной думы задержан в Волгоградской области за смертельное ДТПСмотреть фотографии
14:47
Отстали от Уфы и Оренбурга: в ГД поступил законопроект о ежегодных выплатах к 1 сентябряСмотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом курьера обокрали после тяжелого рабочего дняСмотреть фотографии
13:51
Вооруженный ножом житель Волжского на остановке напал на мужчину – видеоСмотреть фотографии
13:05
У «Волгоград Арены» отключились светофорыСмотреть фотографии
12:55
Олег Савченко объяснил слабое желание IT-специалистов находить идеи и работать с ними в РоссииСмотреть фотографии
12:32
Приставы арестовали 25 автомобилей на парковке ТРК «Мармелад» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:28
«Красный Октябрь» объявил тендер на ремонтные работыСмотреть фотографии
11:55
На перевернувшего машину в ДТП в Волжском составили четыре протоколаСмотреть фотографии
11:48
Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»Смотреть фотографии
11:29
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего на тротуаре 16-летнюю девочкуСмотреть фотографии
11:29
Бочаров поручил обогреть волгоградцев до начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
11:16
«Ребенка назвали Зорро»: травмированному лебедю из Урюпинска дали имяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
Сотрудники Гремячинского ГОКа прошли онкоскринингСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде простятся с погибшим на Украине 26-летним Ильей ШкуринымСмотреть фотографии
10:26
Коллекцию часов волгоградского бизнесмена за 46 млн рублей сняли с торговСмотреть фотографии
10:23
На «Красном Октябре» состоялся молодежный форум для работников металлургической отраслиСмотреть фотографии
10:16
Ушел доить коров и не вернулся: в Волгоградской области разбираются в гибели сельчанинаСмотреть фотографии
10:10
«Скотину спасли не всю»: свиноматки с поросятами сгорели на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
Момент столкновения Mercedes и такси в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
На ВТЗ прошла межзаводская школа ремонтниковСмотреть фотографии
08:52
Центр Волгограда сковали пробки из-за ДТП с таксиСмотреть фотографии
08:41
Россети восстановили подачу света в многоэтажки Волгограда после повторного ЧПСмотреть фотографии
08:17
Фирма из Карачаево-Черкессии построит в Михайловке ледовый дворецСмотреть фотографии
 