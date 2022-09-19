После публикаций в СМИ власти Камышина возьмутся за воинские захоронения

Глава Камышина Станислав Зинченко сегодня, 19 сентября, встретился с семьями погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заявление местной администрации, обсуждались вопросы приведения в достойный вид воинского захоронения, которое местные чиновники назвали Аллеей Славы.

— Глава сообщил, что он давно хотел встретиться с семьями погибших в СВО ребят. Видимо, публикации в СМИ сыграли в этом не последнюю роль, — рассказала информагентству мама погибшего в ходе спецоперации Максима Ивченко. — После вашей [ИА «Высота 102»] публикации слово «аллея» вообще вышло из оборота. Решено, что здесь высадят вечнозеленые туи. Ширина между захоронениями составит 2,5 метра для удобной расчистки трактором. Сейчас там идут работы. И флагштоки установят, и под флаги все сделают.

Ранее информагентство сообщало о неприглядном виде захоронения камышан — героев спецоперации по защите Донбасса. По словам матери награжденного посмертно орденом Мужества разведчика Максима Ивченко, «было очень неприятно видеть «лепешки» от коров, следы копыт, пожеванные цветы на могилах наших ребят». Также женщина рассказала, что после дождей на месте захоронения образуется непролазная грязь.

— В Камышине уже открыты памятные доски в школах и в политехническом колледже. Обсудили и согласились с решением по размещению памятных плит с именами героев на мемориале Воинам-интернационалистам. Здесь будут уложены тротуарные дорожки, организовано уличное освещение и видеонаблюдение. Уже начаты предпроектные работы, — сообщили в администрации Камышина.

Как уверяют местные власти, они сделают все возможное для сохранения памяти о павших воинах-земляках, на примере которых будут учиться уже другие ребята — новые поколения патриотов будут равняться на них. Сообщается, что в ходе встречи принято решение о высадке весной 2023 года на захоронениях героев СВО деревьев.

— На встрече Зинченко пообещал найти деньги в бюджете для достойного содержания мест захоронений. Нас наконец-то услышали, — поделилась Светлана Ивченко.

По словам матери погибшего бойца, в областной организации ветеранов ей сообщили, что спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкин лично возьмет на контроль вопрос с воинскими захоронениями камышан — участников спецоперации.

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