Общество

Коллекцию часов волгоградского бизнесмена за 46 млн рублей сняли с торгов

Общество 19.09.2022 10:26
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19.09.2022 10:26


С торгов снята коллекция часов волгоградского бизнесмена общей стоимостью более 46 миллионов рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном управлении Росимущества по Волгоградской области, с таким требованием выступили судебные приставы в связи с тем, что владелец этой коллекции проходит процедуру банкротства. 

Напомним, ранее сообщалось, что торги по продаже коллекции элитных часов осужденного в Волгограде за экономические преступления Сергея Хромова должны были состояться 16 сентября. Начальная цена моделей составляет от 910 000 до 18 614 000 рублей. 

— Реализации подлежат часы всемирно известных марок, таких как Patek Philippe, Cartier, Breitling, Rolex и Montblanc, — сообщали ранее  информагентству в пресс-службе Росимущества. — Всего выставлены 12 лотов. Общая стоимость коллекции составляет 46 973 000 рублей. 

Организатором торгов выступало  ООО «Вектан». Арестованное имущество реализовывалось  на основании постановления Дзержинского районного отдела судебных приставов от 27 мая 2022 года. 

31 августа 2021 года в арбитражный суд Волгоградской области поступило заявление Федеральной налоговой службы в лице межрайонной инспекции № 2 по региону о признании несостоятельным (банкротом) Сергея Хромова. Суд удовлетворил заявление налоговиков. Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах реализации имущества Хромова назначено на 17 ноября 2022 года. 

Ранее информагентство сообщало о вынесении Центральным районным судом Волгограда в августе 2018 приговора в отношении Сергея Хромова, признанного виновным в вымогательстве крупной суммы денег у двух бизнесменов и мошенничестве. Хромов проходил обвиняемым по одному уголовному делу с утонувшим Дмитрием Хахалевым — владельцем катамарана, на борту которого погибли 11 человек.

В 2010 году Хромова обвиняли в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве и отмывании денег. По версии следствия, функционировала сеть предприятий, через которые по поддельными чекам обналичивались деньги. Ущерб государству от невыплаченных налогов превысил четверть миллиарда рублей.

В настоящее время  Сергей Хромов отбывает наказание в виде восьми лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима  № 19 в Суровикинском районе Волгоградской области.  

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