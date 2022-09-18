В Волгограде и области 18 сентября потеплеет до +28

Общество 18.09.2022 07:32
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18.09.2022 07:32
Сегодня, 18 сентября, в Волгоградской области синоптики обещают теплую погоду, местами воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России со ссылкой на данные филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Волгоградский ЦГМС).
- Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-восточный: ночью 4-9 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха: ночью +12...+17º, при прояснении до +7º, днем +20...+25º, местами до +28º, - сообщает ведомство в своем ежедневном сводном прогнозе.
Напомним, что потепление до конца текущей недели в Волгоградской области ранее прогнозировали специалисты Гидрометцентра России.
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