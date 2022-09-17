







Хитом «Гуд бай, Америка!» закончил выступление на фестивале ParkSeason Fest, который в эти минуты проходит на «Волгоград Арене», Вячеслав Бутусов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», музыкант сорвал нереальные овации и многотысячное «Браво!». Некоторые зрители не стеснялись своих слез – так отреагировали они на легендарную песню.





Между тем, сейчас на сцену выйдет певец Григорий Лепс. После него ожидается выступление культовой группы «Кино».