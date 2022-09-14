Под Волгоградом три женщины прописали в своих квартирах 500 мигрантов









В Волгоградской области шесть человек подозреваются в организации незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники Управления МВД России по г. Волжскому совместно с коллегами из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области и сотрудниками регионального УФСБ России выявили и задержали участников группы, организатором которой стал гражданин одной из среднеазиатских республик.

По версии следствия, он уговорил троих местных жительниц за денежное вознаграждение предоставлять свои квартиры иностранцам для фиктивной регистрации. В одном таком жилище могли быть одновременно поставлены на учет до 20 человек. Сам злоумышленник также зарегистрировался в одной из этих квартир.

- В дальнейшем через индивидуального предпринимателя, сферой деятельности которой было оказание услуг мигрантам по получению разрешений для оформления трудовых патентов, подготавливались документы. Согласно им иностранные граждане якобы успешно сдали обязательные экзамены. В действительности экзамены либо не проводились, либо проводились с нарушениями, - сообщила Ирина Волк. - Точное количество незаконно полученных патентов предстоит установить в ходе следствия, однако уже сейчас известно как минимум о 500 таких случаях.

Следователем Управления МВД России по г. Волжскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 УК РФ. Проведены обыски, изъяты электронные носители информации, документация, фиктивные трудовые договоры, паспорта, печати юридических лиц, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Предполагаемый организатор противоправной деятельности заключен под стражу. Его сообщница-предприниматель находится под домашним арестом. Троим женщинам, предоставлявшим квартиры для регистрации мигрантов, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одной соучастнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



