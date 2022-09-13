Евгений Ковшиков, уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области, написал заявление о сложении полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления Волгоградской облдумы, этот вопрос депутаты рассмотрят на ближайшем заседании 15 сентября.

Евгений Ковшиков просит прекратить полномочия представителя общественности с 14 июля 2022 года, не объясняя причин. Напомним, именно в этот день заместитель детского обмудсмена после отставки Нины Болдыревой занял ее кресло после единодушного голосования депутатов регпарламента за свою персону.