Общество

Детский омбудсмен покидает квалифколлегию судей Волгоградской области

Общество 13.09.2022 14:57
0
13.09.2022 14:57


Евгений Ковшиков, уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области, написал заявление о сложении полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления Волгоградской облдумы, этот вопрос депутаты рассмотрят на ближайшем заседании 15 сентября. 

Евгений Ковшиков просит прекратить полномочия представителя общественности  с 14 июля 2022 года, не объясняя причин. Напомним, именно в этот день заместитель детского обмудсмена после отставки Нины Болдыревой занял ее кресло после единодушного голосования депутатов регпарламента за свою персону. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.09.2022 16:52
Общество 13.09.2022 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2022 16:00
Общество 13.09.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2022 14:40
Общество 13.09.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2022 13:48
Общество 13.09.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2022 11:49
Общество 13.09.2022 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2022 10:09
Общество 13.09.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2022 09:31
Общество 13.09.2022 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2022 08:56
Общество 13.09.2022 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2022 07:48
Общество 13.09.2022 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2022 07:41
Общество 13.09.2022 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 21:38
Общество 12.09.2022 21:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 21:13
Общество 12.09.2022 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 20:52
Общество 12.09.2022 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 19:51
Общество 12.09.2022 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 17:42
Общество 12.09.2022 17:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:52
«Решил, что нужно быть там»: вернувшегося из Украины подполковника запаса наградили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
«Мой сын не Дон Корлеоне»: под Волгоградом от общественности и СМИ скрыли процесс по обвинению врача в смерти ковид-пациенткиСмотреть фотографии
16:24
В Госдуме соскучились по Instagram*: депутаты заговорили о разблокировкеСмотреть фотографии
16:00
Губернатор Бочаров и Дмитрий Медведев обсудили совместные планыСмотреть фотографии
15:39
Особый отдел СУ СКР в Волгограде предъявил обвинение убийце охранника КадинаСмотреть фотографии
15:02
Гордума Волгограда 15 сентября обсудит передачу электротранспорта в концессиюСмотреть фотографии
14:57
Детский омбудсмен покидает квалифколлегию судей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:55
Убивали с особой жестокостью: МВД объявило в розыск украинских военных преступниковСмотреть фотографии
14:40
Просьбу волгоградки, потерявшей на Украине сына, отправили гулять по кабинетам чиновниковСмотреть фотографии
13:48
Болельщика оштрафовали за брошенную на поле «Волгоград Арены» бутылку «Coca Cola»Смотреть фотографии
12:48
Блондинки в парламенте: эксперты высказались о довыборах в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
12:30
Замдиректора оборонного завода «Метеор» наладил контрабанду в КиргизиюСмотреть фотографии
12:14
СК поставил точку в деле о падении школьника с высоты в ГДЮЦ ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
Без шума и пыли: в Волгограде пустят электробус по маршруту № 15аСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Под Волгоградом вынесли приговор женщине, застрелившей мужа из пневматической винтовкиСмотреть фотографии
10:21
Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
Задержанному ФСБ за призывы к расправе над чиновниками волжанину вынесли приговорСмотреть фотографии
09:52
Полез в кабину и получил удар: водителя самосвала убило током в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:31
Птицу и скотину нельзя: в Волгограде продают 97 га земли под жилую застройкуСмотреть фотографии
08:56
Под Волгоградом готовятся перехватывать вражеские дроныСмотреть фотографии
07:48
В Волгоградской области снизился спрос на программистовСмотреть фотографии
07:41
МЧС предупредило волгоградцев о граде и урагане 13 сентябряСмотреть фотографии
21:38
В волгоградских трамваях появится тревожная кнопкаСмотреть фотографии
21:13
Иногородним кандидатам разрешат избираться в думу ВолгоградаСмотреть фотографии
20:52
Средние зарплаты волгоградских учителей выросли до 38 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:03
Под Волгоградом автомобиль смял остановку и цветочный павильонСмотреть фотографии
19:51
В Волжском назначили нового начальника по озеленениюСмотреть фотографии
19:14
Дождевики или валенки?: ученый из Волгограда рассказал, какой будет осень и что готовит зимаСмотреть фотографии
18:15
Следователь особого отдела СКР за взятки в 21 млн идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде трое коммунальщиков осуждены за аферу с показаниями теплосчетчиковСмотреть фотографии
 