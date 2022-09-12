Общество

Волгоградцы за три дня празднования Дня города съели 800 кг шашлыков

Общество 12.09.2022 14:18
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12.09.2022 14:18


В администрации Волгограда подвели итоги празднования Дня города в цифрах и фактах. Получилась занимательная арифметика, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предоставленные мэрией данные. 

Итак, за 3 дня празднования в центре Волгограда было проведено больше 100 мероприятий, в том числе свыше 20 культурно-зрелищных и интерактивных мероприятий (концерты и мастер-классы). 

Творческие коллективы Волгограда пели и плясали более двух суток – общая продолжительность всех номеров и мастер-классов составила 54 часа.

- В рамках фестиваля воздушных змеев волгоградцы и гости города изготовили более 250 поделок, все они были запущены в небо.

- Праздничные мероприятия в новом объекте – уникальном амфитеатре на нижней террасе городской набережной – за 9, 10 и 11 сентября посетили порядка 15 000 человек.

- За три дня празднования общественный транспорт Волгограда перевез 740 тысяч пассажиров.

- С 9 по 11 сентября специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз» вывезли 59 тонн бытового мусора с площадок празднования  – это примерно 14 КАМАЗов.

- Вторые спортивные игры на Волге «Страна чемпионов» проходили в течение трех дней празднования. Были организованы соревнования по 32 видам спорта, в которых приняло участие около 8000 человек.

- Самому юному участнику игр на Волге «Страна чемпионов» – 5 лет, самому возрастному – 75 лет.

- В легкоатлетическом забеге, дистанция которого составило 1589 м, приняло участие около 500 человек, в общей сложности все участники пробежали 794,5 тысячи метров.

- Протяженность трассы велогонки составила 35 км, которую успешно преодолели 60 человек. В общей сложности все велосипедисты проехали 2100 км, что примерно равно расстоянию от Волгограда до Тюмени.

- В парусной регате участвовали 32 экипажа. За время соревнований каждый экипаж преодолел 30 морских миль или 55 км. Общее расстояние, пройденное яхтами, составило – 1750 км.

- За два дня работы гастрономической площадки волгоградцами и гостями города было съедено:

  • Шашлыка – около 800 кг.
  • Шаурмы – около 1000 порций.
  • Блинов – около 1000 штук.
  • Хинкали – более 600 штук (с различными начинками,  в т.ч. с  крабом, гребешками и др.) и 200 чебуреков (в т.ч. с крабом, бараниной, курицей и грибами). 

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