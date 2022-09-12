Волгоградцы за три дня празднования Дня города съели 800 кг шашлыков

В администрации Волгограда подвели итоги празднования Дня города в цифрах и фактах. Получилась занимательная арифметика, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предоставленные мэрией данные.

Итак, за 3 дня празднования в центре Волгограда было проведено больше 100 мероприятий, в том числе свыше 20 культурно-зрелищных и интерактивных мероприятий (концерты и мастер-классы).

Творческие коллективы Волгограда пели и плясали более двух суток – общая продолжительность всех номеров и мастер-классов составила 54 часа.

- В рамках фестиваля воздушных змеев волгоградцы и гости города изготовили более 250 поделок, все они были запущены в небо.

- Праздничные мероприятия в новом объекте – уникальном амфитеатре на нижней террасе городской набережной – за 9, 10 и 11 сентября посетили порядка 15 000 человек.

- За три дня празднования общественный транспорт Волгограда перевез 740 тысяч пассажиров.

- С 9 по 11 сентября специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз» вывезли 59 тонн бытового мусора с площадок празднования – это примерно 14 КАМАЗов.

- Вторые спортивные игры на Волге «Страна чемпионов» проходили в течение трех дней празднования. Были организованы соревнования по 32 видам спорта, в которых приняло участие около 8000 человек.

- Самому юному участнику игр на Волге «Страна чемпионов» – 5 лет, самому возрастному – 75 лет.

- В легкоатлетическом забеге, дистанция которого составило 1589 м, приняло участие около 500 человек, в общей сложности все участники пробежали 794,5 тысячи метров.

- Протяженность трассы велогонки составила 35 км, которую успешно преодолели 60 человек. В общей сложности все велосипедисты проехали 2100 км, что примерно равно расстоянию от Волгограда до Тюмени.

- В парусной регате участвовали 32 экипажа. За время соревнований каждый экипаж преодолел 30 морских миль или 55 км. Общее расстояние, пройденное яхтами, составило – 1750 км.

- За два дня работы гастрономической площадки волгоградцами и гостями города было съедено: