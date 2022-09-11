Общество

Волгограды не дождались транспорт после салюта на остановках в центре города

Общество 11.09.2022 07:09
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11.09.2022 07:09

Сотни жителей Волгограда 10 сентября вечером не дождались общественный транспорт на остановках в центре города. Как сообщает ИА  "Высота 102", людям пришлось вызывать такси, чтобы добраться до дома. 

Фотографии с горожанами, выстроившимися вдоль турнекетов на Первой продольной, появились после концерта Преснякова и салюта в волгоградских пабликах накануне. Авторы постов сообщали, что автобусы и троллейбусы проезжали мимо горожан без остановок на Современнике и на улице Комсомольской. 

Впрочем, сообщает информагентство, ситуация была предсказуемой. За несколько дней до праздника мэрия уведомляла горожан о принятом решении отменить остановки. Не стоит ждать троллейбусы и автобусы вечером и сегодня, 11 сентября. 

- Для обеспечения безопасности гостей праздника в субботу и воскресенье с 21.30 автобусы и троллейбусы двигаются без остановки на «Ул. Комсомольская», «Современник» и «Медицинский университет», не осуществляется посадка на троллейбусные и автобусные маршруты на ост. «Детский центр». Все подземные станции скоростного трамвая работают в обычном режиме, - предупреждали ранее в горадмине.

Фото: XY | Волгоград / t.me

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