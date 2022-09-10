Вкусно и зрелищно: Волгоград отмечает 433-летие с огоньком









Город-герой Волгоград с размахом отмечает свое 433-летие. После двух лет ограничений из-за пандемии коронавируса впервые празднование проходит так масштабно и зрелищно – город гуляет три дня. Торжественные мероприятия стартовали 9 сентября и завершатся 11 сентября.













Сегодня, во второй день гуляний, зрелищные шоу проходили на суше, воде и в небе. Самые эффектные кадры – в фоторепортаже.













В акватории Волги в районе Центральной набережной Волгограда состоялось зрелищное флайборд-шоу. Спортсмены-экстремали летали над рекой, показывали эффектные трюки, приводя в восторг зрителей.













Усилили картинку на воде белоснежные яхты, которые приняли участие в парусной регате «Кубок Сталинграда».





























Финальной точкой стал чемпионат России по авиационным гонкам на реактивных самолетах. Пилоты кружили над Волгой в районе Центральной набережной, поражая своим мастерством жителей и гостей города.













В акватории Волги свои боевые навыки показали моряки-Каспийцы. Они продемонстрировали несколько эпизодов по обезвреживанию мин и других целей, маневренных качеств и морской выучки. Представление прошло эффектно – со стрельбой, взрывами и огромными водяными фонтанами.













В центре Волгограда проходили народные гуляния. Здесь жарили шашлыки и торговали различными вкусностями, пели, танцевали и просто наслаждались общением и солнечным днем.





















































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



