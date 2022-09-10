Общество

В Волгограде исследуют берег Волги у бывшего грузового порта

Общество 10.09.2022 10:22
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10.09.2022 10:22



Изыскательные работы для оценки состояния правого берега Волги проведут на территории бывшего грузового порта в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, за 2 миллиона рублей планируется провести исследования, на основании которых будет принято решение о необходимости реконструкции или капитального ремонта гидротехнического сооружения по реконструкции берегоукрепления правого берега реки в границах от улицы Калинина до улицы Иркутской. Подрядчика выберут по итогам электронного аукциона.
Так, на данном участке запланировано надводное и подводное обследование технического состояния конструкций причала, обследование дна и замеры глубины. Особо изучат причальное сооружение, дадут оценку состоянию этого объекта и имеющихся дефектов. Сносить причал бывшего грузового порта или ремонтировать его решат по итогам обследования.
Заказчиком работ выступает ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства».
Как ранее сообщалось, в Ворошиловском районе Волгограда завершилось строительство берегоукрепительного сооружения протяженностью 280 метров. Участок в границах улиц Иркутская и Одесская позволит продолжить рокадную дорогу на юг города. 
По окончании строительства данного участка станет возможным строительство ещё четырёх отрезков в сторону Ворошиловского, Советского и Кировского районов Волгограда. Ввод всех пяти участков в эксплуатацию позволит предотвратить возможный ущерб зданиям, сооружениям и инженерным сетям на сумму около 10 млрд рублей, обезопасить более трех тысяч человек, проживающих в этой зоне. 
Фото: администрации Волгоградской области
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