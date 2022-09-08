В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 8 сентября, проходит очередная церемония передачи орденов Мужества родным погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса военнослужащих. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», президент России Владимир Путин представил к госнаградам посмертно шесть военнослужащих из Волгограда. Также сегодня будут переданы семьям четверых добровольцев медали «За отвагу».

Редакция информагентства публикует имена всех десяти волгоградцев, представленных к наградам:

майор Наконечный Александр Викторович,





капитан Ануфриев Алексей Викторович,





ефрейтор Бисеков Сергей Валерьевич,





младший сержант Жамбалиев Карим Исмагулович,





рядовой Мартынюк Павел Александрович,





рядовой Мельников Дмитрий Алексеевич,





доброволец Сосновский Сергей Владимирович,





доброволец Макаров Виктор Викторович,





доброволец Рустамов Рустам Таваккулович,





доброволец Латахин Алексей Митрофанович.

Позже информагентство опубликует подробный фоторепортаж и видео с сегодняшней церемонии.