В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 8 сентября, проходит очередная церемония передачи орденов Мужества родным погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса военнослужащих. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», президент России Владимир Путин представил к госнаградам посмертно шесть военнослужащих из Волгограда. Также сегодня будут переданы семьям четверых добровольцев медали «За отвагу».
Редакция информагентства публикует имена всех десяти волгоградцев, представленных к наградам:
- майор Наконечный Александр Викторович,
- капитан Ануфриев Алексей Викторович,
- ефрейтор Бисеков Сергей Валерьевич,
- младший сержант Жамбалиев Карим Исмагулович,
- рядовой Мартынюк Павел Александрович,
- рядовой Мельников Дмитрий Алексеевич,
- доброволец Сосновский Сергей Владимирович,
- доброволец Макаров Виктор Викторович,
- доброволец Рустамов Рустам Таваккулович,
- доброволец Латахин Алексей Митрофанович.
Позже информагентство опубликует подробный фоторепортаж и видео с сегодняшней церемонии.