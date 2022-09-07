Волгоградскую область за полгода покинули больше 29 тысяч человек









В Волгоградской области миграционная убыль населения за шесть месяцев 2022 года составила 3821 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата. За аналогичный период прошлого года отток населения был почти в 6 раз меньше – 640 человек.





Так, в первом полугодии 2022 года в регион приехали 25293 человека, а покинули область 29114 человек. Миграционная убыль населения в регионах ЮФО больше только в Ростовской области – 4671 человек. Из этого региона в этом году уехали 53513 человек, а выбрали эту область местом своего жительства 48842 человека.





Положительную динамику в миграционных потоках продемонстрировали только два региона ЮФО. Так, в Краснодарском крае прирост населения составил 3401 человек. Сюда приехали 73161 человек, а уехали 69760.





Но больше всего миграционный прирост оказался в Севастополе. Местом своего жительства этот город выбрали 16576 человек, а покинули его всего 10441. То есть этот показатель составил 6135 человека.