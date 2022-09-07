Волгоградцы в большинстве своем горячо поддерживают инициативу депутатов о назначении ежегодных выплат российским семьям к новому учебному году. Соответствующий законопроект поступил накануне на рассмотрение профильного комитета Волгоградской областной думы.

Так, напомним, депутаты регионального парламента Алексей Логинов и Александр Кузьмин предложили коллегам направить в Госдуму для принятия соответствующего закона проект «О ежегодной денежной выплате в связи с началом нового учебного года». Согласно тексту законодательной инициативы, представители фракции ЛДПР считают необходимым выплачивать воспитывающим школьников россиянам к каждому 1 сентября по 15 000 рублей. Единственным условием для назначения выплат в данном случае называют наличие гражданства Российской Федерации. При этом уровень дохода членов семьи учитывать не предлагают.

Накануне информагентство разместило соответствующую информацию на сайте. Одновременно читателям «Высоты 102» было предложено ответить на вопрос, поддерживают ли они инициативу депутатов. Большинство принявших участие в опросе волгоградцев не колеблясь ответили благосклонностью.

Согласно результатам опроса, 325 человек из 430 принявших участие в опросе (75 %) ответили, что поддерживают Логинова и Кузьмина целиком и полностью. 46 опрошенных (11%) считают, что каждый должен рассчитывать сам на себя, сборы в школу не исключение. 53 проголосовавших в целом одобряют законопроект, но считают, что он требует доработки. Еще 3 % не определились с ответом.

При этом, добавим, комментируя инициативу парламентариев, волгоградцы напомнили о целесообразности повышения зарплат. По словам жителей региона, ежемесячное вознаграждение за труд многих из них не превышает 20 тысяч рублей. Подчеркнем, что в пояснительной записке инициаторы проекта, ссылаясь на общероссийские исследования, заявили о том, что сборы первоклассников в школу обходятся россиянам в среднем в 30 тысяч рублей.