Житель города Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области распространил 7 сентября видео полуразрушенной дороги на улице Московской. Все бы ничего, говорит он, вот только ремонт там провели за три дня до съемок. Жители Краснослободска утверждают, что важную для небольшого городка дорогу уничтожают большегрузы.





– Это история о том, как асфальт уже сломался ещё до завершения самого ремонта улицы, – с такими словами прислал ролик в редакцию ИА «Высота 102» его автор. – Об ужасном состоянии асфальта на улице Московской уже много писалось и говорилось не один раз и не один год, всегда это решалось ямочным ремонтом и так называемыми «латками», которые жили 2-3 месяца, после чего состояние дорожного полотна приходило в исходное убитое состояние. На этот раз качество ремонта превзошло все ожидания – и новое покрытие стало разваливаться уже на третий день после так ремонта. Неужели этот бесконечный порочный круг распила бюджета на проходящем по три - четыре раза в году ремонте одних и тех же проблемных мест невозможно закончить? Кому нужно обратить уже на это внимание, если ситуация не меняется годами, и каждый год одно и тоже?

По словам жителя Краснослободска, на улице Московской расположена местная больница, и ежедневно здесь проезжают тысячи машин, в которых в том числе находятся пациенты лечебницы. Мужчина говорит, что не раз обращался в местную администрацию с жалобами на ухабы и выбоины, в итоге 3 сентября на объект вышли рабочие.

– Я указывал в своих обращениях на то, что больше двух месяцев эти латки не живут. И сколько можно мусолить эту историю? Но на этот раз к деду подошли с размахом, вырезав внушительные по размерам куски дороги.

Проехав мимо рабочих, которые и сегодня ведут ремонт Московской, автор видео на «ковыляющей» по ямам машине добрался то участка, где ремонт был завершен несколько дней назад.

– С момента ремонта прошло три дня, и вот что стало с латками, – говорит мужчина, демонстрируя свежий асфальт, провалившийся и покрывшийся сетью трещин. – А вот уже продавили колею. Через пару месяцев – к холодам – здесь будет ровно то же, отчего мы и ушли.

Редакция информационного агентства обратилась за комментарием в профильный комитет администрации Волгоградской области.

– Данная автомагистраль является дорогой местного значения, – сообщили в ответ облкомтрансе. – По данным администрации муниципального образования, с АО «ЕКС» достигнуты договоренности по ремонту поврежденных участков.

Жители Краснослободска, тем временем, сомневаются, что даже ремонт только что отремонтированных участков увенчается успехом.

– Дело в том, что каждый день по Московской ездят многотонные грузовики, задействованные при строительстве новой трассы. Хоть сколько они будут латать уже перелатанные ямы, так и будем ездим ездить мы ухабам!