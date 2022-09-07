Общество

Первый заместитель прокурора области выслушает проблемы волгоградцев

Общество 07.09.2022 10:18
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07.09.2022 10:18


В Волгограде в пятницу, 9 сентября, первый заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова проведет личный прием. Со своими проблемами к представителю надзорного органа смогут обратиться жители Тракторозаводского района. 

– Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов; в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.

Прием будет вестись с 14.00 до 16.00 в прокуратуре Тракторозаводского района по адресу ул. Дзержинского, 26. Граждан просят предварительно записаться по по телефону: 8 (844 2) 74-10-63, 74-02-65.

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