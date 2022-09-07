Общество

Бочаров утвердил три премии имени профессора Иншакова

Общество 07.09.2022 09:31
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07.09.2022 09:31


Губернатор Волгоградской области утвердил положение о премии  имени Олега Иншакова, бывшего ректора Волгоградского государственного университета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, она  будет присуждаться за выдающиеся заслуги в сфере экономики. 

Премия состоит из трех номинаций – за практический вклад в развитие экономики Волгоградской области, за вклад в экономическое образование и просвещение и за вклад в развитие экономической науки. Лауреатам  будет вручаться по 500 тысяч рублей. 

Выдвигать кандидатами на получение поощрения за успехи в экономике могут  органы государственной власти и местного самоуправления, общественные и научные организации, вузы. 

Награды ждут тех, кто отличился в деятельности по повышению экономической грамотности населения, в развитии интеллектуального потенциала региона, а также во внедрении  инновационных технологий в экономическом образовании и создал  выдающиеся научные труды в этой сфере.

Вручать премии планируют 30 июня, в дату рождения Олега Иншакова. 

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров впервые заявил о намерении учредить премию имени Олега Иншакова в начале июня 2022 года, на заседании Совета по экономике.

Олег Васильевич Иншаков – почетный гражданин города Волгограда, доктор экономических наук. Его заслуги отмечены почетными званиями и государственными наградами: Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1998); Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002); Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2002); Орден Дружбы (2006); Орден Почета (2012). Он также отмечен благодарностью Президента РФ (1996) и общественными наградами. Входил в состав президиума Российской академии наук.

С 1995 по 2014 годы Олег Иншаков являлся ректором Волгоградского университета, с 2014 по 2016 гг. – президентом ВолГУ, после чего был утвержден в должности директора научно-исследовательского института социально-экономического развития региона ВолГУ. В Волгограде одна из улиц в Советском районе была названа имением профессора Иншакова.

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