Волгоградский студент доверил мужчине интимные тайны и потерял 40 тысяч

18-летний студент вуза стал жертвой интернет-мошенника. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, 3 сентября 2022 года молодой человек нашел в интернете объявление о предоставлении интим-услуг и позвонил на указанный номер. На его звонок ответил мужчина-диспетчер, который рассказал об условиях получения услуги и попросил перечислить предоплату, после чего пообещал, что девушку привезут на указанный клиентом адрес.

Несмотря на то, что потерпевший знал о таких фактах мошенничества, он выполнил указание неизвестного и перевел на банковский счет 40500 рублей. Через некоторое время ему снова перезвонил диспетчер и сообщил, что необходимо перевести еще 40000 рублей за страхование непредвиденных расходов. После получения отказа попытки студента связаться по тому же номеру телефона оказались безрезультатными.

С заявлением о мошенничестве молодой человек обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.