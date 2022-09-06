Общество

Волгоградский студент доверил мужчине интимные тайны и потерял 40 тысяч

Общество 06.09.2022 10:24
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06.09.2022 10:24


18-летний студент вуза стал жертвой интернет-мошенника. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по  Волгограду, 3 сентября 2022 года молодой человек нашел в интернете  объявление о предоставлении интим-услуг и позвонил на указанный номер. На его звонок ответил мужчина-диспетчер, который рассказал об условиях получения услуги и попросил  перечислить предоплату, после чего пообещал, что девушку привезут на указанный клиентом адрес.

Несмотря на то, что потерпевший знал о таких фактах мошенничества, он выполнил указание неизвестного и перевел на банковский счет 40500 рублей. Через некоторое время ему снова перезвонил диспетчер и сообщил, что необходимо перевести еще 40000 рублей за страхование непредвиденных расходов. После получения отказа попытки студента  связаться по тому же номеру телефона оказались безрезультатными.

С заявлением о мошенничестве молодой человек обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.

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