В Новониколаевском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства трагедии, разыгравшейся в хуторе Нижнекардаильский. Там, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК России по региону, 44-летний мужчина застрелил собственного брата.

Как стало известно информагентству, убийство произошло в минувшие выходные. Двое родных братьев находились вблизи хутора, где один из них занимался настройкой винтовки, другой находился поблизости с мишенью.

– Один из братьев купил накануне новую винтовку, и в выходной день вблизи хутора Новониколаевского района они занимались пристрелом тепловизора, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Пострадавший отошел в сторону, однако один из выстрелов пришелся в него.

По сведениям представителя СУ СКР, выстрел пришелся в область груди младшего брата. Мужчина был еще жив, когда стрелявший погрузил его в машину в надежде спасти. В медицинском учреждении пострадавший скончался.

– По данному факту возбуждено уголовное по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Выясняются все обстоятельства происшествия, – уточнила Дарья Буянова.