Расследования

Житель Волгоградской области целился в мишень, но случайно застрелил младшего брата

Расследования 06.09.2022 09:58
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06.09.2022 09:58


В Новониколаевском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства трагедии, разыгравшейся в хуторе Нижнекардаильский. Там, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК России по региону, 44-летний мужчина застрелил собственного брата. 

Как стало известно информагентству, убийство произошло в минувшие выходные. Двое родных братьев находились вблизи хутора, где один из них занимался настройкой винтовки, другой находился поблизости с мишенью.  

– Один из братьев купил накануне новую винтовку, и в выходной день вблизи хутора Новониколаевского района они занимались пристрелом тепловизора, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Пострадавший отошел в сторону, однако один из выстрелов пришелся в него. 

По сведениям представителя СУ СКР, выстрел пришелся в область груди младшего брата. Мужчина был еще жив, когда стрелявший погрузил его в машину в надежде спасти. В медицинском учреждении пострадавший скончался. 

– По данному факту возбуждено уголовное по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Выясняются все обстоятельства происшествия, – уточнила Дарья Буянова. 

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