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«Он не мог по-другому»: под Волгоградом простились с погибшим на Украине 25-летним Александром Тюкиным

Общество 05.09.2022 21:50
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05.09.2022 21:50


В Суровикино Волгоградской области накануне проводили в последний путь 25-летнего старшего лейтенанта Александра Тюкина. Как стало известно ИА «Высота 102», офицер погиб на Украине в зоне проведения специальной военной операции, выполняя боевую задачу. 

— Брата не стало 27 августа. Он был старшим офицером батареи. Отправлял координаты для нанесения удара по противнику. Погиб в ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, продолжавшегося в течение часа, — рассказал информагентству брат погибшего военнослужащего Евгений. — Саша отправился на Украину в самом начале спецоперации. Он был настоящий офицер и по-другому поступить просто не мог. 

Известно, что Александр Тюкин с детства мечтал связать свою жизнь с армией. После окончания девятого класса поступил в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат имени Павла Сухого. Позже отправился в Санкт-Петербург — окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. По распределению попал служить в артиллерийскую бригаду в Майкопе. 

Похороны состоялись 4 сентября в Суровикино. Проводить в последний путь героя приехали сослуживцы из Новороссийска, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и ряда стран СНГ. 

Фото и коллаж: личный архив Александра Тюкина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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