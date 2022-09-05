В центре Волгограда монтируют сцену для Владимира Преснякова

В Центральном районе Волгограда на нижней террасе набережной рабочие подрядной компании уже смонтировали основную часть сцены, на которой выступят артисты по случаю празднования Дня города. Стартовавшую подготовку к торжествам снял 5 сентября фотограф ИА «Высота 102». Одновременно информагентству стало известно о том, кто же из звезд осчастливит волгоградцев своим выступлением на главной городской сцене.





Как сообщает информагентство, основная часть металлических конструкций на набережной Волгограда уже собрана бригадами подрядной компании. Впереди – еще несколько дней работы, однако на сегодня уже известно, что главная концертная площадка будет отличаться от той, которую сооружали напротив центральной лестницы к молодежному форуму. Принципиальным отличием сцены, сооружаемой ко Дню города, станет расположение экранов. Звуковое оборудование будет расположено на площадке на финальном этапе.





Сегодня же, 5 сентября, «Высота 102» стало известно о том, кто же станет хедлайнером праздничных торжеств. Развлекать волгоградскую публику на гала-концерте 10 сентября пригласили Владимира Преснякова – известного исполнением таких хитов как «Зурбаган», «Стюардесса по имени Жанна» и др.









Одновременно, добавим, на центральной набережной завершаются последние приготовления к открытию амфитеатра, который также станет площадкой проведения массовых мероприятий. Так, вдоль Нулевой продольной уже демонтированы стальные заборы, закрывавшие стройку, а в створе улицы Ковентри появились первые фонари – точные копии светильников, которые были установлены еще в советские годы. Работы по реставрации самой лестницы уже завершены.





– Перед началом восстановительных работ было проведено обследование существующих светоточек - за десятилетия эксплуатации без надлежащего обслуживания из 20 мачт освещения спуска 16 полностью отсутствовали, от них остались лишь постаменты. Еще 4 оказались настолько разрушены, что восстановить их не представлялось возможным – на опорах появились микротрещины и сколы, а также коррозия отдельных элементов. Для воссоздания точных копий фонарей подрядная организация использовала архивные снимки и документы, – напомнили информагентству в мэрии.









В рамках реставрации лестничного спуска специалисты восстановили фундамент, межлестничные площадки, тумбы и покрытие подпорных стенок, а также очистили гранитные ступени.

Приведение в порядок лестницы, обеспечивающей пешеходную связь между верхней и нижней террасами – один из этапов масштабной реконструкции набережной. Помимо восстановления спуска, напомним, властями принято решение также благоустроить и прилегающую к нему зеленую зону. Так, в настоящее время на склоне ведутся работы по укладке поливочного водопровода, которого ранее здесь никогда не было. Система орошения позволит обеспечить должный уход за существующими и новыми растениями.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"