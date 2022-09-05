Эксперты поделились радостью о снижении трат волгоградцев на ЖКХ

Жители Волгоградской области в 2021 году сократили расходы на жилищно-коммунальные услуги на 0,1%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», содержатся в исследовании РИА-Рейтинг.

Так, в регионе, утверждается в исследовании, доля потребительских расходов среднестатистической семьи на ЖКУ и топливо для освещения и отопления жилищ составила 10,5%. Это меньше, чем годом ранее. В денежном выражении траты составили в среднем 4680 тысячи рублей в месяц.

По данному показателю Волгоградская область заняла в рейтинге 45-ое место.

Самую высокую долю затрат на ЖКХ в потребительских расходах зафиксировали на Камчатке (14,2%), в Карелии (13,0%) и в Магаданской области (13,0%).

По итогам 2021 года наименьшая доля затрат на ЖКХ зафиксирована в Дагестане. Здесь она составляет 5,6%. Также низкие значения в Ингушетии, Севастополе, Туве, Калужской, Курской и Астраханской областях. В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 8,0% совокупных потребительских расходов.

Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 53 регионов.