Общество

Волгоград остановился в шаге от потери статуса миллионника

Общество 05.09.2022 08:28
0
05.09.2022 08:28



Волгоград может потерять статус города-миллионника уже в следующем, 2023 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, на 1 января 2022 года население областного центра составило 1 миллион 1 тысячу 183 человека. Для сравнения: на 1 января 2021 года жителей Волгограда насчитывалось больше – 1 миллион 4 тысячи 763 человека. То есть, если темпы сокращения населения города-героя продолжатся, то в 2023 году Волгоград потеряет статус, поддерживать который до последнего времени удавалось за счет присоединения поселков и отдаленных территорий. 

Между тем, на 1 января 2022 года лишь два района  города показали  прирост населения. Так, если год назад население Советского района составляло 127647 человек, то в начале этого года здесь проживало уже 128802 человека. Это произошло за счет интенсивного жилищного строительства на этой территории. Население Центрального района увеличилось за год на 47 человек – до 83475. 

При этом население других районов сократилось. Меньше всего – в Ворошиловском (было 77409 человек, стало 77311). В Дзержинском районе на 1 января 2022 года проживали 179759 человек, а в прошлом году 180271 человек, в Кировском – 96978 человек (было 97843 человека), в Красноармейском – 159308 человек (было 159939).

В Тракторозаводском районе на 1 января 2022 года проживали 133550 человек, а было – 134459, в Краснооктябрьском – 142 тысячи, а было 142738 человек. 

Отрицательная динамика зафиксирована и во всех городах Волгоградской области. Так, население Волжского сократилось с 322640  до 321427 человек, Камышина – со 108665 до 106879 человек, Михайловки – с 85525 до 84376 человек, Урюпинска – с 36186 до 35542 человек, Фролово – с 35913 до 35191 человека, Котово – с 21120 до 20613 человек. 

Всего численность населения Волгоградской области на 1 января 2022 года составляла 2 миллиона 448 тысяч 781 человек. Год назад в регионе проживали 2 миллиона 474 тысячи 556 человек. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.09.2022 11:10
Общество 05.09.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2022 09:49
Общество 05.09.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 21:18
Общество 04.09.2022 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 20:15
Общество 04.09.2022 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 16:40
Общество 04.09.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 12:27
Общество 04.09.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 11:08
Общество 04.09.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 09:14
Общество 04.09.2022 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 08:23
Общество 04.09.2022 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 07:56
Общество 04.09.2022 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 17:04
Общество 03.09.2022 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 15:33
Общество 03.09.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 12:56
Общество 03.09.2022 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 12:34
Общество 03.09.2022 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 11:24
Общество 03.09.2022 11:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:44
Отечественные программные продукты «Базис» применят в обучении ИТ-специалистов в ведущих вузах РоссииСмотреть фотографии
12:23
Суд отправил в колонию экс-сотрудника УФСИН, виновного в гибели 17-летней девушкиСмотреть фотографии
11:30
Волгоградские спасатели вызволили провалившегося в трубу котенкаСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области судят женщину, похоронившую живьем свою матьСмотреть фотографии
11:10
Волгоградцы попросили Бастрыкина возбудить дело на гендиректора «МЭТ»Смотреть фотографии
11:03
Сразу два зама Дмитрия Патрушева прибыли в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
10:47
В гимназии Урюпинска потушили пожарСмотреть фотографии
10:34
Свалил и забил до смерти: в соцсетях опубликовали видео смертельной драки под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
В Камышине отец неделю хранил молчание об исчезновении 11-летнего сынаСмотреть фотографии
09:49
Бочаров поручил чиновникам подготовить и озвучить план по развитию регионаСмотреть фотографии
09:44
Четверо пассажиров пострадали в перевернувшейся маршрутке №24а в ВолжскомСмотреть фотографии
08:55
Волгоградский «Ротор» потерял лидерство в первенстве второй лигиСмотреть фотографии
08:28
Волгоград остановился в шаге от потери статуса миллионникаСмотреть фотографии
21:18
Смотрим, где в сентябре в Волгограде отключат горячую водуСмотреть фотографии
20:15
«Сегодня праздник у ребят»: волгоградские волонтеры навестили питомцев в МБУ «Северное»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:59
СК начал проверку после смерти в ТЦ Волгограда 53-летнего мужчиныСмотреть фотографии
18:32
«Они просто тянут время»: сестра убитого в Волгограде риелтора Гребенюка написала заявлениеСмотреть фотографии
17:50
В торговом центре Волгограда замертво упал посетительСмотреть фотографии
16:40
В Волжском 5 сентября перенесут остановку общественного транспортаСмотреть фотографии
15:39
Из-за протокола 32-летний житель Волгограда наехал на полицейскихСмотреть фотографии
14:07
Намотало на столб: в Волгограде в ДТП с иномаркой пострадал 42-летний водительСмотреть фотографии
13:52
Пациент ЦРБ умер под Волгоградом после падения с высотыСмотреть фотографии
12:52
Под Волгоградом 82-летний пенсионер лишился миллиона рублей из-за ДТПСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области отмечен рост COVID-19 в 1,5 разаСмотреть фотографии
11:38
«Их просто разорвут»: волгоградцы голосуют за наказание растерзавшим кошку подросткамСмотреть фотографии
11:08
На волгоградских трассах за 168 млн проследят за машинами из УкраиныСмотреть фотографии
10:00
Ехал в Ростовскую область: под Волгоградом в опрокинувшейся машине умер 37-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:14
История с душком: в Волгограде оценивают ущерб от фекалий у «Родниковой долины»Смотреть фотографии
08:23
Волгоградцев предупредили о ливнях, граде и штормовом ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
07:56
На новой неделе Волгоградскую область ждет похолодание до +1 °ССмотреть фотографии
 