Волгоград остановился в шаге от потери статуса миллионника









Волгоград может потерять статус города-миллионника уже в следующем, 2023 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, на 1 января 2022 года население областного центра составило 1 миллион 1 тысячу 183 человека. Для сравнения: на 1 января 2021 года жителей Волгограда насчитывалось больше – 1 миллион 4 тысячи 763 человека. То есть, если темпы сокращения населения города-героя продолжатся, то в 2023 году Волгоград потеряет статус, поддерживать который до последнего времени удавалось за счет присоединения поселков и отдаленных территорий.





Между тем, на 1 января 2022 года лишь два района города показали прирост населения. Так, если год назад население Советского района составляло 127647 человек, то в начале этого года здесь проживало уже 128802 человека. Это произошло за счет интенсивного жилищного строительства на этой территории. Население Центрального района увеличилось за год на 47 человек – до 83475.





При этом население других районов сократилось. Меньше всего – в Ворошиловском (было 77409 человек, стало 77311). В Дзержинском районе на 1 января 2022 года проживали 179759 человек, а в прошлом году 180271 человек, в Кировском – 96978 человек (было 97843 человека), в Красноармейском – 159308 человек (было 159939).





В Тракторозаводском районе на 1 января 2022 года проживали 133550 человек, а было – 134459, в Краснооктябрьском – 142 тысячи, а было 142738 человек.





Отрицательная динамика зафиксирована и во всех городах Волгоградской области. Так, население Волжского сократилось с 322640 до 321427 человек, Камышина – со 108665 до 106879 человек, Михайловки – с 85525 до 84376 человек, Урюпинска – с 36186 до 35542 человек, Фролово – с 35913 до 35191 человека, Котово – с 21120 до 20613 человек.





Всего численность населения Волгоградской области на 1 января 2022 года составляла 2 миллиона 448 тысяч 781 человек. Год назад в регионе проживали 2 миллиона 474 тысячи 556 человек.



