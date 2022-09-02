В Волгограде пройдет крестный ход в день памяти Александра Невского

Общество 02.09.2022 07:58
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02.09.2022 07:58
В Волгограде два дня будут отмечать день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, впервые это торжество пройдет в стенах возрожденного одноименного собора. Здесь состоятся праздничные богослужения 11 и 12 сентября.
Завершатся они крестным ходом вокруг храма 12 сентября и концертом в Александровском саду.
Напомним, решение об учреждении этого святого праздника было принято четыре года назад на Архиерейском совете Волгоградской митрополии.
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