В Волгограде пройдет крестный ход в день памяти Александра Невского









В Волгограде два дня будут отмечать день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, впервые это торжество пройдет в стенах возрожденного одноименного собора. Здесь состоятся праздничные богослужения 11 и 12 сентября.





Завершатся они крестным ходом вокруг храма 12 сентября и концертом в Александровском саду.





Напомним, решение об учреждении этого святого праздника было принято четыре года назад на Архиерейском совете Волгоградской митрополии.



