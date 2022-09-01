Общество

«Перестал спать и начал заикаться»: под Волгоградом чиновники заплатят 80 тысяч рублей укушенному собакой ребенку

Общество 01.09.2022 17:23
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01.09.2022 17:23


Дубовский районный суд взыскал с местной администрации компенсацию морального вреда за нападение на ребенка бездомной собаки. Как рассказали ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, в надзорный орган обратилась мама 11-летнего мальчика, которого укусила бродячая собака прямо около его дома. Ребенок получил травмы в виде укушенной раны и множественные ссадины левого плеча и предплечья.

Ребенок так испугался, что у него нарушился сон и речевые функции. 

В связи с тем, что администрацией Дубовского муниципального района не были приняты меры к отлову бродячих животных, прокурор Дубовского района обратился в суд в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда. 

Решением Дубовского районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме – чиновники должны заплатить за нравственные страдания ребенка 80 тысяч рублей.

По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, заверили в надзорном органе.


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