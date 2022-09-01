Завод экс-депутата Волгоградской облдумы погасил налоговый долг в размере 52 миллионов

Общество 01.09.2022 10:14
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01.09.2022 10:14
Предприятие по производству автобусной техники погасило долг перед налоговой службой. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, с завода в принудительном порядке взыскивались налоги, сборы, пени, штрафы и проценты за счет имущества в размере 52,5 млн рублей.
В рамках исполнительного производства судебные приставы наложили арест на производственную базу завода.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» выяснило, что речь идет о предприятии «Волгабас», к которому имеет отношение семья бывшего депутата Волгоградской облдумы Анатолия Бакулина.
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