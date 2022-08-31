Дзержинский районный суд Волгограда постановил арестовать местного жителя за дебош в салоне троллейбуса № 15А. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина скандалил, громко матерился и попытался устроить драку.

— Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, — пояснили информагентству в пресс-службе райсуда. — В заседании нарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, однако подлежит немедленному исполнению.

Как уточнили в судебной инстанции, мужчине назначили сутки административного ареста. В качестве максимума указанная статья КоАП РФ предусматривает до 15 суток ареста.

В суде установлено, что нарушитель 30 августа находился внутри салона троллейбуса № 15А. Мужчина начал скандалить и громко материться. На замечания пассажиров и кондуктора не реагировал, а затем попытался доказать свою правоту кулаками. Прибывшие на вызов полицейские, доставили дебошира в отдел.

Согласно информации из открытых источников, сегодня в Дзержинском райсуде рассматривались два административных материала по ст. 20.1 КоАП РФ в отношении Сергея Скобелева и Андрея Петрякова. Второму нарушителю вменялось мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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