Происшествия

Утренняя разминка: в Волгограде снова эвакуируют ТЦ «Европа Сити Молл»

Происшествия 31.08.2022 11:40
0
31.08.2022 11:40


В Центральном район Волгограда сегодня, 31 августа, утро сотрудников ТЦ «Европа Сити Молл» началось с очередной эвакуации. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», около 11.30 к зданию торгового центра снова стянулись представители экстренных служб.  

– Мы уже привыкли к этим эвакуациям, – улыбаются сотрудники ТЦ, общаясь с огорченными покупателями. –  Для нас это уже как утренняя разминка.  

В здание торгового центра проследовали кинологи со служебными собаками. По предварительным данным, причиной эвакуации стало очередное сообщение с угрозами совершения теракта. 

По не подтвержденной информации, угрозы сегодня также поступили и в другие торговые центры, а также детские сады, суды и на предприятия Волгограда. О якобы заложенном взрывном устройстве сообщили и руководству музея-заповедника.  

Напомним, что в силовых ведомствах не комментируют "минирования". Решения об эвакуации принимают руководители организаций. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.08.2022 15:57
Происшествия 31.08.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 15:05
Происшествия 31.08.2022 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 14:45
Происшествия 31.08.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 13:53
Происшествия 31.08.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 12:45
Происшествия 31.08.2022 12:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 11:22
Происшествия 31.08.2022 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 09:52
Происшествия 31.08.2022 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 19:25
Происшествия 30.08.2022 19:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 17:48
Происшествия 30.08.2022 17:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 16:12
Происшествия 30.08.2022 16:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 14:10
Происшествия 30.08.2022 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 13:13
Происшествия 30.08.2022 13:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 12:16
Происшествия 30.08.2022 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 11:57
Происшествия 30.08.2022 11:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 11:06
Происшествия 30.08.2022 11:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:07
Волгоградцев просят помочь в расследовании зверского убийства семьи с ребенкомСмотреть фотографии
16:49
Оставшимся без рынка «Людмила» предпринимателям предложили торговать под открытым небомСмотреть фотографии
16:30
Съехалось около 70 человек: полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:57
Степной пожар ликвидируют силами МЧС в Иловлинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:36
Под Волгоградом онкобольная взыскала с больницы 400 тысяч рублей за поздний диагнозСмотреть фотографии
15:27
В МВД назвали предполагаемого виновника смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:09
Первый в жизни дневник: РУСАЛ сделал подарок первоклассникамСмотреть фотографии
15:05
За жизнь младенца борются врачи: стало известно состояние пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:45
Под Волгоградом перевернулась заказная маршрутка: пострадали пять женщинСмотреть фотографии
14:23
В ерике Верблюд под Волгоградом уровень воды поднялся на 1,5 метраСмотреть фотографии
14:12
Как сделать школьное меню интересным для детей?Смотреть фотографии
13:55
Банк «Открытие»: 55% жителей ЮФО имеют текущие и накопительные счетаСмотреть фотографии
13:53
Пострадавших в страшном ДТП детей эвакуируют в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Предприятие-фантом из Волгоградской области кормило странным мясом и рыбой жителей КавказаСмотреть фотографии
13:22
«Тушили огонь майками»: дело о гибели чиновника в пожаре до сих пор не возбуждено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
«Это уголовное дело»: министр просвещения Кравцов высказался о поборах в школах РоссииСмотреть фотографии
12:45
Молодежный фестиваль и звон колоколов: куда сходить в Волгограде на День города 11 сентябряСмотреть фотографии
12:28
Дорогой учитель: СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» составили индекс букета к 1 сентябряСмотреть фотографии
12:02
В волгоградские школы 1 сентября придут полицейские с металлодетекторамиСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области установлен новый антирекорд по коронавирусуСмотреть фотографии
11:40
Утренняя разминка: в Волгограде снова эвакуируют ТЦ «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
11:22
Ехали транзитом: опубликованы фото с места ДТП под Волгоградом, в котором разбились 10 человекСмотреть фотографии
10:24
Из-за жаркого августа волгоградцы перестали травиться грибамиСмотреть фотографии
10:19
Концессии запускают выгодную акцию для должников «Спишем пени за оплату долга»Смотреть фотографии
09:52
Под Волгоградом 31 августа в страшной аварии погиб человек, шестеро раненыСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде операции по трансплантации костного мозга включат в программу ТФОМССмотреть фотографии
08:39
Волгоград вошел в десятку городов с самыми высокими тратами на детейСмотреть фотографии
08:24
Умер единственный экс-президент СССР Михаил ГорбачевСмотреть фотографии
07:59
В Волгоградской области День знаний пройдет без алкоголяСмотреть фотографии
20:56
«Человек зашел — патроны появились»: суд в Ростове заслушал дочь и супругу волгоградского генерала МузраеваСмотреть фотографии
 