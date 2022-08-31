Утренняя разминка: в Волгограде снова эвакуируют ТЦ «Европа Сити Молл»

В Центральном район Волгограда сегодня, 31 августа, утро сотрудников ТЦ «Европа Сити Молл» началось с очередной эвакуации. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», около 11.30 к зданию торгового центра снова стянулись представители экстренных служб.

– Мы уже привыкли к этим эвакуациям, – улыбаются сотрудники ТЦ, общаясь с огорченными покупателями. – Для нас это уже как утренняя разминка.

В здание торгового центра проследовали кинологи со служебными собаками. По предварительным данным, причиной эвакуации стало очередное сообщение с угрозами совершения теракта.

По не подтвержденной информации, угрозы сегодня также поступили и в другие торговые центры, а также детские сады, суды и на предприятия Волгограда. О якобы заложенном взрывном устройстве сообщили и руководству музея-заповедника.

Напомним, что в силовых ведомствах не комментируют "минирования". Решения об эвакуации принимают руководители организаций.