Общество 30.08.2022 12:30
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30.08.2022 12:30
В рамках акции «Собери ребенка в школу — заплати алименты», приуроченной ко Дню знаний, сотрудники ГУФССП России по Волгоградской области провели успешные рейды по адресам, где проживают родители, имеющие обязательства по алиментам перед своими детьми. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, за неделю судебные приставы посетили 2349 нерадивых пап и мам.
В результате было арестовано имущество должников в рамках 119 исполнительных производств. Удалось взыскать 18 млн рублей задолженности по алиментным платежам.
Акция «Собери ребенка в школу — заплати алименты» проводится ГУФССП России по Волгоградской области в целях повышения эффективности взыскания алиментных платежей и привлечения внимания общественности к защите прав детей. Акция призвана напомнить должникам по алиментам о том, что решение о выплате денежных средств на содержание несовершеннолетних детей, вынесенное судом или установленное нотариально заверенным договором, необходимо неукоснительно выполнять.
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