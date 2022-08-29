В Волгограде 1 сентября откроют отделение для детей с COVID-19

В Волгограде с 1 сентября на базе больницы № 15 развернут 80 коек для детей, зараженных COVID-19. О предстоящем открытии отделения сообщили сегодня, 29 августа, в администрации региона.

– Создание дополнительных мощностей с открытием инфекционного отделения позволит оказывать стационарную медицинскую помощь детям с подтвержденной коронавирусной инфекцией из южных районов города и области, – уточнили в обладмине. – Данная практика показала свою эффективность в предыдущие волны распространения коронавирусной инфекции. Детские поликлиники Волгоградской области, многопрофильные стационары, а также служба скорой медицинской помощи обеспечены экспресс-тестами для выявления вируса. Благодаря экспресс-тестированию медики в кратчайшие сроки могут принять решение о дальнейшей тактике лечения. Тест-системы позволяют определять наличие инфекции вне зависимости от штамма коронавируса.

Ранее, напомним, по поручению губернатора Волгоградской области в качестве ковидного возобновил работу роддом больницы №5. Для вакцинации жителей региона организованы дополнительные пункты открылись в ТРЦ «Акварель» (2 этаж, входы – «Ока», «Волга»), в Ворошиловском торговом центре (цокольный этаж, вход возле продуктового гипермаркета) и ТРК «Волгамолл» в Волжском (2 этаж).