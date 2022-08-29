Двое взрослых и один ребенок погибли в аварии на трассе под Волгоградом





В Жирновском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства аварии на автодороге «Жирновск – Рудня», в результате которой погибли двое взрослых и 5-летний ребенок. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России Волгоградской области, ДТП произошло сегодня, 29 августа, на 12-м километре трассы.





– По предварительным данным, в 11:50 произошло столкновение автомашин LADA Granta и KIA Sorento, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. – В результате водитель LADA и двое его пассажиров, в том числе 5-летний ребенок, скончались от полученных травм на месте.





В ведомстве добавили, что одной из причин столкновения рассматривается выезд на полосу встречного движения водителем LADA Granta.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области