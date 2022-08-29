Волгоградские многодетные семьи получили пособия к школе





В Волгоградской области почти 70 тысяч детей из многодетных семей получили финансовую помощь к новому учебному году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, на данные цели из регионального бюджета в этом году было выделено около 90 млн рублей.

По информации регионального комитета соцзащиты населения, ежегодная выплата предоставляется школьникам в возрасте от 6 до 17 лет включительно.

- При её начислении доход семьи не учитывается, - пояснили в обладминистрации. - Оформить выплату и получить подробную консультацию специалиста можно в центре социальной защиты населения или МФЦ по месту жительства.

Кроме этого, для дошкольников и школьников действуют и другие ежемесячные федеральные выплаты – на детей от 3 до 7 дет с учётом доходов и имущественной обеспеченности семьи они могут составлять 5957 рублей (50%), 8935,5 рубля (75%) или 11914 рублей (100%) на детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Комитет соцзащиты населения Волгоградской области напоминает, что в регионе действуют ряд выплат семьям с детьми:

Единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка. Оно назначается волгоградкам, родившим ребенка в возрасте до 24 лет включительно. Выплата предоставляется в размере 55488 руб. без учета доходов семьи.

Ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка. Выплата суммой в 11914 рублей осуществляется до достижения ребенком трех лет при условии, что среднедушевой дохой семьи не превышает двукратную сумму прожиточного минимума для трудоспособного населения (в 2022 году не более 26094 руб.).

Также, если в семье есть первый ребенок до 3-х лет, действует дополнительное единовременное пособие в размере 55488 рублей для семей, в которых родился второй ребенок. Поддержка назначается в том случае, если доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума на человека в размере 17955 рублей.

Многодетные семьи могут оформить региональный родительский капитал - 77684 рубля. Он предоставляется в том случае, если в семье появился третий ребенок, а средний доход в семье на человека не превышает 1,5 величины прожиточного минимума (17955 рублей).

Ежемесячная выплата с рождением или усыновлением третьего и последующего ребенка, которая предоставляется на условиях софинансирования. Выплата 11914 рублей осуществляется до достижения ребенком возраста трех лет при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в Волгоградской области (в 2022 году не более 26094 руб.).

Федеральное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. С учетом доходов и имущественной обеспеченности семьи он может составлять 5957 руб. (50%), 8935,5 руб. (75%) или 11914 руб. (100%)). Выплата назначается на 12 месяцев, после чего до исполнения ребенком семи лет ее нужно продлевать.

Всю информацию о пособиях и выплатах можно получить при консультации со специалистом в центре социальной защиты населения по месту жительства, напомнили в администрации.