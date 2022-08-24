Общество

На «Волгоград Арене» проведут форум начинающих предпринимателей

Общество 24.08.2022 19:47
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24.08.2022 19:47



15 сентября на «Волгоград Арене» откроется межрегиональный форум молодежного предпринимательства «За бизнес». В открытом диалоге участники обменяются опытом, изучат инструменты для старта или развития своего дела¸сообщили ИА «Высота 102» в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

Участников ждет марафон с эффективными кейсами от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду, мотивации. Молодые предприниматели смогут освоить рабочие инструменты для ведения своего дела, успешные практики для продвижения бизнеса.

Напомним, молодежный форум «За бизнес» впервые состоялся в 2019 году по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В 2021-м из-за ковидных ограничений мероприятие прошло в онлайн-формате, несмотря на это в нем приняли участие более 2,3 тыс. человек. В этом году форум предусматривает смешанный формат. К работе основной площадки на «Волгоград Арене» планируется онлайн-подключение муниципальных районов области. Подать заявку на участие в мероприятии и зарегистрироваться можно на официальном сайте форума za-business.ru.

Добавим, летом 2022 года на центральной набережной Волгограда более 240 тыс. человек объединил масштабный молодежный фест #ТриЧетыре, одним из направлений которого стала площадка «34 Za Бизнес».


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