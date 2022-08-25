Череп с рогами сайгака подвел под статью волгоградца





В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Дзержинского района, который пытался продать через интернет найденный череп с рогами краснокнижного сайгака. Преступление было отягощено публикацией в интернете фотографий частей краснокнижного животного, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, в конце апреля 2022 года 34-летний мужчина, находясь на даче у своей знакомой в поселке Береславка Калачевского района Волгоградской области, нашел череп с двумя рогами сайгака.

После возвращения домой мужчина попытался продать найденные части редкого животного и выложил в интернете с фотографиями рогов за 3 тыс. рублей. Однако противоправная деятельность волгоградца была пресечена сотрудниками пограничного ФСБ России по области, которые задержали мужчину при попытке продажи останков.

Расследование уголовного дела продолжается.