На 260-летнем юбилее Михайловки выступят Дубцова и Глюкоза





В Михайловке Волгоградской области 10 сентября в честь 260-летнего юбилея города на сцене выступят сразу несколько популярных поп-певиц. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию городского округа, главными звездами праздника станут Ирина Дубцова и Глюкоза.

Праздничная программа начнется уже с 6 по 10 сентября. Для жителей городского округа устроят концерты, творческие вечера и организуют интерактивные площадки для детей и взрослых.

Звезды российской эстрады выступят в заключительный день праздника. Юбилейный концерт в этот день начнется в 19:00 и закончится праздничным салютом в 22:00.

Напомним, к 260-летию Михайловки была принята 3-х летняя программа комплексного развития Михайловки, в которую вошли строительство социальных и досуговых объектов, обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры и другие проекты. На эти цели выделено около 6 миллиардов рублей.

Фото администрация городского округа город Михайловка/ВКонтакте