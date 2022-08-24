Губернатор Волгоградской области подготовил силовиков к школе

Общество 24.08.2022 11:23
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24.08.2022 11:23
В преддверии нового учебного года губернатор Андрей Бочаров провел заседание президиума координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации области, обсуждались вопросы обеспечения комплексной безопасности в ходе подготовки учреждений волгоградского региона к 1 сентября, организации образовательного процесса.
Напомним, ранее на оперативном совещании Андрей Бочаров подчеркнул, что все образовательные организации области по итогам обследований межведомственной комиссией получили паспорта готовности.
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