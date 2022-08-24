Губернатор Волгоградской области подготовил силовиков к школе









В преддверии нового учебного года губернатор Андрей Бочаров провел заседание президиума координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации области, обсуждались вопросы обеспечения комплексной безопасности в ходе подготовки учреждений волгоградского региона к 1 сентября, организации образовательного процесса.





Напомним, ранее на оперативном совещании Андрей Бочаров подчеркнул, что все образовательные организации области по итогам обследований межведомственной комиссией получили паспорта готовности.



